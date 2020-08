James Bond: perché 007 vuole il suo Martini 'agitato, non mescolato'?

Certi personaggi cinematografici o letterari rimarranno per sempre legati ad alcuni tratti che li contraddistinguono: James Bond non sarebbe James Bond senza una Aston Martin al seguito, senza la sua passione per le donne o senza il suo irrinunciabile Martini agitato, non mescolato. Ma perché quel maledetto Martini non dev'essere mescolato?

Una richiesta bizzarra, come potrebbe confermarvi qualsiasi barman con esperienza, visto che l'etichetta vuole che i Martini vengano mescolati. L'eccentrica tradizione inaugurata da Bond deve essere fatta risalire al primo libro dedicato a 007, Casino Royale, in cui per la prima volta compare l'iconico Vesper Martini.

Si tratta di un drink ispirato alla Bond girl del racconto, interpretata da Eva Green nel reboot con Daniel Craig, e diventato subito un successo anche nel mondo reale. Ian Fleming ci fornisce la ricetta esatta nel suo romanzo: "tre parti di Gordon; una di vodka; mezza di Kina Lillet. Agitato con ghiaccio, e aggiunga una sottile scorza di limone”. Solitamente i Martini a base di gin non richiederebbero di essere shakerati, ma è probabile che la presenza della vodka cambi le cose secondo Bond.

Non dobbiamo scordarci che nei libri James Bond è un'estensione del suo creatore, un gran bevitore con delle preferenze precise. Nella biografia di Fleming scritta da Andrew Lycett viene evidenziato come l'autore preferisse i suoi Martini shakerati perché secondo lui mescolandoli si comprometterebbe tutto il sapore.

Un'altra considerazione da fare è che 007 è una spia, elegante, composta, ma sempre sull'attenti e pronto all'azione. Ciò potrebbe costringerlo a scegliere un drink di rapida creazione e che si raffredda velocemente, come sottolinea Screen Rant. Ciò si lega ad un'ultima osservazione interessante: il drink potrebbe rispecchiare il carattere stesso del personaggio.

Il fatto che Bond richieda una bevanda particolare e che sia ferreo e inamovibile nei confronti di questo piccolo dettaglio non fa che colpire chi gli sta intorno. Una questione di fascino, che fa immediatamente capire a tutti quanto egli pretenda che le cose vengano eseguite in un certo modo. La teatralità dietro alla richiesta viene ben rappresentata nel remake di Casino Royale: la prima volta che 007 ordina il suo complicato drink tutti gli altri giocatori di poker al suo tavolo sono impressionati e lo imitano. In un secondo momento, dopo che Bond ha perso contro LeChiffre, ordina un altro Martini e il barman gli chiede se lo vuole agitato o mescolato. La risposta è "Ti sembra che me ne freghi qualcosa?", a testimonianza che poco prima la sua era stata una particolare strategia per far colpo sui concorrenti.

Un elemento marginale, forse, ma che ha contribuito a definire i contorni di uno dei personaggi più amati del cinema. Nel frattempo è stato eletto il miglior 007 della storia. Sapevate che Daniel Craig aveva rifiutato il ruolo all'inizio?