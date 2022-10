James Bond, Park Chan-wook dirigerebbe volentieri un film della saga di 007

Nel corso di una lunga intervista concessa a Deadline, Park Chan-wook, regista di pellicole diventate negli anni dei cult assoluti come Oldboy e Lady Vendetta, ha parlato del suo amore per 007 - James Bond e ha ammesso che si divertirebbe parecchio a dirigere un film della saga. Il regista sta tornando nelle sale con il nuovo Decision to Leave.

Park Chan-wook ha parlato dei film che "hanno acceso la mia miccia". Il regista ha colto l'occasione per spiegare il suo amore per James Bond, in particolare la sua fascinazione infantile per lo 007 dell'era di Roger Moore. Park ha spiegato che, anche se i fan dei suoi film potrebbero non essere in grado di riconoscere subito l'influenza dei film della saga di James Bond, è assolutamente vero.

"Chi ha visto il mio ultimo film potrebbe stentare a crederci, ma credo che tutto sia iniziato con un film di Bond", ha detto il regista. "All'epoca andavo alle elementari. Credo che fosse 'Moonraker - Operazione spazio', sicuramente era un film di Roger Moore. Mi sono appassionato al film e mi sono divertito a immaginare diverse storie nella mia testa quando ero a casa da solo".

Park Chan-wook ha aggiunto quindi: "All'epoca la Corea era una società militare totalitaria, quindi non permetteva a tutti, o permetteva solo a determinate persone, di viaggiare fuori dal Paese. Per questo motivo, credo, mi piaceva particolarmente immaginarmi in un luogo esotico, interagire con diverse razze di persone e vivere avventure divertenti. Per questo motivo, per le trappole e le armi folli realizzate con tecnologie ed effetti speciali e i modi ingegnosi per sfuggirvi, avevo in testa storie molto dettagliate e fantasiose su come sarebbe potuto accadere. Era così dettagliato che immaginavo anche il posizionamento della macchina da presa o il movimento della macchina da presa che riprendeva quelle situazioni. E credo che quello sia stato il mio primo storyboard in testa, anche se non l'ho disegnato".

"Sì, sarebbe divertente", ha detto Park a proposito della possibilità di realizzare un film di 007. "Ma non sono sicuro che le persone che lo dovrebbero guardare si divertirebbero quanto me nel fare il film".

Mentre la produzione è ancora alla ricerca del nuovo nome per James Bond, vi rimandiamo al trailer ufficiale di Decision to Leave (in Italia intitolato La donna del mistero), con cui Park Chan-wook torna al cinema a sei anni da Mademoiselle. Da noi verrà distribuito da Lucky Red prossimamente.