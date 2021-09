James Bond, quanti orologi ha indossato 007? Scopriamolo insieme!

L'agente 007 di Daniel Craig sta per tornare per l'ultima volta sui nostri schermi in No Time To Die, il 30 Settembre. Del dopo si sa poco, solo che nel 2022 inizierà la ricerca per il nuovo James Bond. Il personaggio si è sempre distinto per il suo impeccabile stile, per cui non si è mai badato a spese. Lo sapete quanti orologi ha avuto nel tempo?

Sin dal primo film datato 1962, non si è badato a spese. Il Submariner di Rolex indossato da Sean Connery, secondo una stima, ha oggi un valore di 12.000 euro. Proprio questo accessorio è sempre stato molto importante nelle pellicole di 007, poiché si è sempre adattato tecnologicamente all'epoca, alle tendenze del momento e allo stile del personaggio, completando perfettamente l'iconico look di James Bond. E tornando, spesso, anche molto utile.

Il numero di modelli orologi diversi indossati è all'incirca di 20. Considerando che si tratta in totale di 25 film, è sicuramente un bel numero, anche perché si parla di pezzi di un certo valore. Basti pensare che il solo Daniel Craig, nel corso del tempo, ne ha cambiati ben 5, tanti quanti sono i film in cui ha recitato.

Nel suo prossimo film l'attore indosserà un Omega Seamaster Diver 300m 007 EDITION. Ora i fan attendono l'approdo dell'ultimo James Bond al cinema, che è ormai alle porte. Nell'attesa possiamo dare uno sguardo alla parata di stelle alla premiere di No Time To Die, tenutasi oggi 28 Settembre a Londra.