James Bond, l'origine di 007 verrà esplorata in un videogioco

IO Interactive, la software house dietro l'acclamata serie di Hitman, ha annunciato ufficialmente l'arrivo di un nuovo videogioco dedicato a James Bond. Intitolato provvisoriamente (?) Project 007, il titolo esplorerà per la prima volta le origini dell'iconica spia britannica.

Purtroppo la compagnia non ha ancora svelato una data di uscita, ma possiamo consolarci con un breve teaser che riprende la classica opening dei film di James Bond. Al momento non sappiamo se il personaggio sarà basato su una delle versioni viste sul grande schermo, ma viste le promesse è probabile che ci troveremo di fronte a qualcosa di completamente originale.

Intanto continua l'attesa per l'arrivo di No Time To Die, il capitolo che firmerà l'ultima apparizione di Daniel Craig nei panni dell'agente Doppio Zero. La pellicola ha fatto discutere nelle ultime settimane per via di una possibile acquisizione da parte di Apple TV+, la quale avrebbe portato ad una distribuzione prevalentemente in streaming. Tuttavia un portavoce di MGM ha smentito l'esistenza qualsiasi tipo di trattativa con piattaforme come quella della compagnia di Cupertino e Netflix, confermando l'uscita regolare del film per il 2 aprile 2021.

Siete curiosi del progetto annunciato da IO Interactive?