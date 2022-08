James Bond omaggia Sean Connery: i Pinewood Studios presentano lo 'Sean Connery Stage'

Per celebrare quello che sarebbe stato il 92esimo compleanno di Sir Sean Connery, è stato annunciato che lo 'Sean Connery Stage' è attualmente in costruzione presso i Pinewood Studios, la casa della saga di James Bond.

L'annuncio è arrivato direttamente dal sito web di 007, dove è stata svelata la notizia che cinque nuovi teatri di posa sono ora in costruzione nel lotto dello studio: a commentare il grande annuncio due dei figli di Sean Connery, Jason e Stephane. "La nostra famiglia considera un grande onore avere uno studio intitolato a nostro padre Sean. È un riconoscimento giusto, considerata la quantità di tempo che nella sua vita ha trascorso ai Pinewood Studios, e sappiamo che sarebbe stato molto commosso da questo grande privilegio".

Meta fissa della saga di James Bond, i Pinewood Studios sono stati il luogo in cui Sean Connery ha girato tutti e sei i film nei quali ha vestito i panni della spia inglese, senza considerare il fatto che quasi tutti i capitoli della saga di 007 sono stati girati lì, al punto che la struttura è anche nota come '007 Stage': così come il volto di Sean Connery sarà per sempre legato a quello di James Bond, anche i Pinewood Studios sono intrinsecamente legati al franchise e, da oggi, lo saranno anche l'attore e la struttura stessa.

Che cosa ne pensate? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti! Nel frattempo, ecco i primi dettagli sul misterioso James Bond 26, l'attesissimo reboot della saga dopo la conclusione del ciclo di Daniel Craig con l'acclamato No time to die.