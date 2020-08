James Bond, un nuovo sguardo al villain di Rami Malek in No Time To Die

A quest'ora avremmo già dovuto conoscere No Time To Die ma l'emergenza sanitaria degli ultimi mesi ha inevitabilmente influito anche sulla distribuzione del nuovo film del franchise di James Bond. Di recente non sono state pubblicate molte nuove informazioni sul film ma la pagina ufficiale Instagram ha proposto una nuova immagine di Rami Malek.

Sull'account è stata pubblicata una foto del villain interpretato dalla star di Bohemian Rhapsody, con la didascalia:"Sei pronto per incontrare Safin (Rami Malek) in No Time To Die?".

Non si tratta della prima immagine distribuita pubblicamente del personaggio, visto che a febbraio venne pubblicata la prima foto ufficiale di Safin, ma i fan attendevano un'altra immagine del personaggio, definito 'unico' e 'complesso' dallo stesso Malek.



"Daniel Craig lo chiama 'incompreso'. Ma ho passato dei momenti straordinari, testa a testa con Daniel, è un professionista consumato. La cosa veramente speciale è che, vedete questi film, e io adoro i film di Bond, ma il primo giorno, andando sul set, davanti all'obiettivo... in realtà ho goduto di una sua versione di Broadway, seduto sul sedile davanti e guardando Bond in prima fila. Ho dovuto prendermi un secondo per fare un passo indietro e dire 'Qual è la mia prima riga?'".

Il cast di No Time To Die include anche Ana de Armas, Lashana Lynch, Naomie Harris, Lea Seydoux, Ben Whishaw e Jeffrey Wright.

Il cast di No Time To Die include anche Ana de Armas, Lashana Lynch, Naomie Harris, Lea Seydoux, Ben Whishaw e Jeffrey Wright.