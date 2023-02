James Bond, nuove edizioni dei libri di Ian Fleming senza alcuni epiteti razzisti

Sulla falsariga di quanto accaduto con le nuove edizioni dei romanzi di Roald Dahl, che hanno subito modifiche per proporre un linguaggio il più possibile al passo con i tempi, la scuderia di James Bond si sta dirigendo in quella direzione, secondo quanto riportano i media internazionali nelle ultime ore.

I responsabili della Ian Fleming Publications Ltd hanno deciso di rimuovere i contenuti razzisti dai libri su cui si basa uno dei franchise cinematografici maggiormente longevi e di successo, con protagonista l'agente segreto 007 James Bond. Nelle ristampe verrà inserita una dichiarazione di non responsabilità:"Questo libro è stato scritto in un periodo in cui termini e atteggiamenti che potrebbero essere considerati offensivi dai lettori moderni erano all'ordine del giorno. A questa edizione sono stati apportati numerosi aggiornamenti, mantenendo il più possibile la fedeltà al testo originale e al periodo in cui è ambientato".

Tra i libri modificati Casino Royale, Vivi e lascia morire, Thunderball, Quantum of Solace e Goldfinger. In base a quanto scrivono i media, i principali cambiamenti riguardano la parola neg*o, sostituita con 'persona nera' o 'uomo nero'.

Tuttavia, permangono nei libri espressioni antiquate e problematiche su altre minoranze e violenze. La scelta di modificare in buona parte i riferimenti alla comunità nera senza preoccuparsi di altre modifiche potrebbero generare diverse polemiche nell'opinione pubblica.



In passato lo stesso Ian Fleming aveva autorizzato alcune modifiche ai suoi libri.