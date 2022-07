James Bond, Miles Teller perfetto per il ruolo... secondo sua nonna

Da quando Daniel Craig ha detto addio a James Bond, si è aperta la caccia al nuovo 007, e la nonna della star di Top Gun: Maverick Miles Teller ha recentemente proposto il nipote per l'ambito ruolo.

Mentre il mondo si chiede chi vestirà i panni del prossimo James Bond, c'è chi apparentemente ha già trovato un possibile interprete.

La nonna di Miles Teller, Leona Flowers, è assolutamente convinta che il nipote possa essere la scelta migliore per l'iconico ruolo.

Flowers ha infatti scritto su Twitter: "Stanno cercando un attore che possa sostituire Daniel Craig nei nuovi film di 007. E credo mio nipote, Miles Teller, abbia dimostrato di avere tutto ciò che potrebbero cercare: talento, bell'aspetto, forza, un appeal globale ed è così figo... Potrebbe essere lui, non sarebbe grandioso?"

E a chi ha risposto preoccupandosi per il fatto che Teller fosse americano e non inglese, lei ha replicato: "Ha studiato recitazione, e questo include anche l'utilizzo di vari accenti diversi. Sarebbe fantastico" aggiungendo anche che "Penso che i nostri amici inglesi lo accoglierebbero con piacere cime 007... Quando è stato a Londra, di recente, per la premiere di Top Gun: Maverick, lo hanno amato. Ha persino conquistato William e Kate!".

"Sì, certo, sarebbe perfetto" ha commentato Teller quando gli è stato chiesto cosa ne pensa dei fancast che lo vorrebbero come Bond "Noi siamo attori, sai, quindi è bello interpretare ruoli differenti".

E voi, che ne pensate? Siete d'accordo con la nonna di Miles?