James Bond è piuttosto malconcio nella nuova immagine di No time to die

Abbiamo già visto alcune nuove immagini di No time to die pubblicate in esclusiva da Entertainment Weekly, in parte già viste nel trailer. Sul profilo Twitter della rivista compare un'altra foto con Daniel Craig, che appare un po' malandato, con le strade di Matera sullo sfondo.

Daniel Craig, che come ha più volte dichiarato è alla sua ultima interpretazione di James Bond, ha il volto sporco di terra e la giacca sdrucita. L'immagine dovrebbe essere tratta dalla scena che apre il trailer, con Bond in auto con la dottoressa Madeleine Swann (Léa Seydoux): possiamo immaginarlo al termine di un inseguimento, e magari c'è stata di mezzo anche qualche esplosione. Le sequenze d'azione di No time to die, stando a quanto visto finora, sono infatti più serrate e grintose rispetto agli ultimi capitoli del franchise.

Dal film, diretto da Cary Joji Fukunaga, possiamo aspettarci una sorta di epilogo che serri le fila del discorso, proprio perché Craig non tornerà a vestire i panni di James Bond. Ognuno dei suoi film, infatti, è basato sugli eventi dei precedenti, ed è molto probabile che con il nuovo interprete, chiunque egli sia, si ripartirà praticamente da zero. In No time to die, James Bond sarà costretto a tornare in azione per aiutare un amico, nonostante la sua decisione di ritirarsi a vita privata.

Il villain di No time to die sarà Rami Malek, recentemente finito sulla cover di Entertainment Weekly con Daniel Craig.