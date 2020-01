James Bond, Madeleine Swann e tanti altri nelle nuove foto di 007 No Time To Die

Entertainment Weekly ha pubblicato diverse nuove immagini promozionali di 007: No Time To Die, venticinquesima avventura con protagonista James Bond e quinta (ultima) interpretata da Daniel Craig.

Il nuovo capitolo è diretto da Cary Joji Fukunaga, che può essere visto all'opera in un paio degli scatti che trovate in calce all'articolo. Insieme a lui anche molti membri del cast, da Léa Seydoux a Lashana Lynch, da Jeffrey Wright a Naomie Harris, da Rory Kinnear a Ramy Malek.

Ci sono alcuni momenti interessanti presenti in questo nuovo gruppo di immagini, anche se la maggior parte di esse è tratta da sequenze già mostrate nel trailer ufficiale: tra queste Bond (Craig) e Madeleine Swann (Seydoux) in un inseguimento a Matera; Bond e Felix Leiter (Wright) in un club giamaicano, che li avvolge con luci stroboscopiche al neon blu e verdi mentre proseguono con la loro conversazione confidenziale; la Lynch estremamente letale nei panni di Nomi, la nuova agente 007 che ha rimpiazzato Bond dopo che questi si è ritirato; Malek, che appare mentre conversa tranquillamente sul set con Fukunaga in una pausa tra le scene.

Sfortunatamente, mancano all'appello Ana de Armas nel ruolo della nuova Bond Girl Paloma e Christoph Waltz, che come sappiamo tornerà nei panni del villain Blofeld. Vi ricordiamo che No Time to Die arriverà nei cinema il 9 aprile e sarà anticipato dal nuovo brano originale composto da Billie Eilish.