James Bond, Luke Evans vorrebbe interpretare un villain del prossimo film di 007!

Negli ultimi mesi in molti hanno espresso il loro desiderio di vestire i panni James Bond. Luke Evans è stato uno dei pochi, però, a mostrare un grande interesse nel voler interpretare anche il ruolo di un possibile nuovo super villain di un futuro Bond post-Daniel Craig.

Interpretare 007 dopo il finale di No Time to Die e il regno di sedici anni di Daniel Craig non deve essere qualcosa di semplice. Nonostante ciò, nel corso dei mesi successivi all'uscita della pellicola, tantissimi attori si sono proposti di interpretare il ruolo, tra i più ambiti ed iconici della storia del cinema. Barbara Broccoli ha già espresso la sua difficoltà riguardo il dover ripartire da capo e dare una nuova direzione alle pellicole.

In tantissimi si sono fatti avanti per diventare il prossimo 007 ma, uno degli ultimi, è stato Luke Evans. L'interprete ha definito Bond come "un ruolo meraviglioso" ma che allo stesso tempo porta ad eccessive responsabilità sia dal punto di vista professionale che culturale. Il Bond di Daniel Craig ha saputo benissimo adattarsi ai tempi e diventare iconico, lasciando però una pesantissima eredità. Durante un' intervista Evans non ha messo in un angolo la possibilità di interpretare invece un villain della saga di 007. Recentemente attori di altissimo calibro come Daniel Kaluuya e Jamie Campbell Bower hanno espresso lo stesso desiderio.

Uno dei nomi più richiesti dai fan per interpretare il celebre agente segreto al servizio di sua Maestà è sicuramente Henry Cavill che si è definito disposto a parlarne. Insomma, i non sono pochi ma al momento il nome del prescelto sembra ancora molto lontano.