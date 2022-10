James Bond Licenza di uccidere fa 60 anni: la Steelbook Collector's Edition è paurosa!

Per festeggiare il 60° anniversario dall’uscita nelle sale, 007 - Licenza di uccidere, il primo capitolo dell’iconica serie cinematografica dedicata all’amato agente segreto, arriva nell’imperdibile edizione da collezione Steelbook Ultimate Collectors Edition.

Lo speciale cofanetto Blu-Ray, che sarà disponibile dal 13 ottobre, lo stesso giorno in cui sempre Warner Bros pubblicherà il dvd di Harry Potter 20esimo anniversario, include al suo interno un libretto di 32 pagine, un poster da collezione, 4 cartoline con riproduzione di locandine iconiche e un Dragon Tank da costruire, il tutto all’interno di un esclusivo pack personalizzato ‘Licenza di Uccidere’. Potete ammirare la foto dello spettacolare cofanetto in calce all'articolo.

In 007 – Licenza di uccidere, suo esplosivo debutto sul grande schermo, l’eroe immortale nato dalla penna di Ian Fleming si scatena in una delle sue avventure più spettacolari. Sean Connery impersona la freddezza suadente ma pericolosa dell’Agente 007 mentre combatte con il misterioso Dottor No, un geniale scienziato intento a distruggere l’intero programma spaziale degli Stati Uniti. Ad affiancarlo la prima iconica Bond-Girl, Honey Ryder, interpretata da Ursula Andress.

Per altri contenuti dal mondo di James Bond, vi segnaliamo che la EON Productions ha ristretto l età del prossimo 007, mentre proseguono i casting per scegliere il successo di Daniel Craig.