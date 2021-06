James Bond, Liam Neeson rivela la dolce ragione per cui ha rifiutato il ruolo di 007

Liam Neeson ha rivelato che era in lizza per interpretare James Bond negli anni '90, l'attore di Taken ha dichiarato di essere stato contattato per il ruolo prima che Pierce Brosnan ottenesse la parte in GoldenEye, ammettendo che alla fine non gli era stata offerta.

Neeson ha rifiutato per volere della defunta moglie Natasha Richardson, come ha spiegato a The Late Late Show with James Corden:

"Sì, mi hanno contattato, credo che ci siano state un paio di chiamate da Barbara Broccoli, che ora è la principale produttrice dei film di Bond. Questo è successo dopo che avevo fatto Schindler's List, 26 anni fa, ma non mi era stato offerto. So che stavano pensando a vari attori, e a quanto pare io ero tra loro. Tuttavia, la mia cara moglie mi ha detto: 'Tesoro, se ti viene offerto James Bond e lo interpreti, non mi sposerai'" ha ricordato Neeson.

L’attore ha continuato scherzando: "Ogni volta che litigavamo, andavo da lei e cantavo il tema di Bond". Richardson è morta nel 2009 dopo essere stata coinvolta in un incidente sugli sci, Neeson ha parlato del suo dolore qualche anno dopo:



"Ti colpisce. È come un'onda. Hai solo questa profonda sensazione di instabilità. La Terra non è più stabile e poi passa e diventa più rara, ma a volte mi capita ancora", ha detto nel 2014.

Molti attori sarebbero entusiasti di essere presi in considerazione per il ruolo di James Bond e accetterebbero la parte nel momento in cui gli viene offerta. Tuttavia, come la storia del franchise di 007 ci ha mostrato più di volta in volta, ci sono ragioni per cui persone come Timothy Dalton o Pierce Brosnan hanno dovuto dire di no la prima volta.

Il rifiuto preventivo di Liam Neeson è stato puramente un atto d’amore. Non conosciamo i motivi per cui Natasha Richardson non voleva che Neeson interpretasse 007. Alla fine, però, l’attore è diventato una star di film d'azione, con Star Wars e Taken che dava il via all'attuale fase della sua carriera.

Potete vedere Liam Neeson nel suo ultimo film The Ice Road di Netflix e scoprite che cosa ne pensa l'attore degli spin-off di Star Wars!