James Bond, Jonathan Pryce commenta la scelta di Aaron Taylor Johnson: 'Sarebbe ottimo'

Stando alle ultime novità Aaron Taylor Johnson sarà il nuovo James Bond, ma in attesa di conferme definitive nel Regno Unito non hanno perso tempo e in queste ore la BBC ha chiesto un parere al leggendario attore Jonathan Pryce.

La star 76enne di Game of Thrones, che ha interpretato il ruolo del cattivo di 007 Elliot Carver in Il domani non muore mai con Pierce Brosnan, e che nel corso della sua carriera ha anche recitato al fianco di Aaron Taylor-Johnson nel film della BBC Sherlock Holmes e gli irregolari di Baker Street, è apparso in queste ore nel salotto del programma Good Morning Britain, e durante l'intervista gli è stato chiesto un parere a proposito delle recenti indiscrezioni secondo cui Aaron Taylor-Johnson sarà il prossimo 007.

Nel commentare la notizia, Sir Jonathan Pryce ha detto: "È diventato un attore meraviglioso in questi anni, lo conoscono da quando era un po' più giovane e lo ricordo anche in questo straordinario ruolo d'azione in cui interpretava un supereroe. È un ragazzo fantastico: guardatelo adesso, con la sua cravatta nera, un bellissimo uomo: sì, sarebbe un grande James Bond."

Ricordiamo che le ultime novità parlano di un'offerta ufficiale arrivata sulla scrivania di Aaron Taylor Johnson, che ovviamente dovrebbe firmare per interpretare il nuovo ciclo della saga di 007 dopo l'addio di Daniel Craig. Vi terremo aggiornamenti, nel frattempo ecco perché Christopher Nolan non sarà il regista del nuovo film di James Bond.

