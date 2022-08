007, John Boyega sarà il nuovo James Bond? Le parole dell'attore!

Dopo l'addio di Daniel Craig a James Bond, il franchise cerca il suo nuovo 007. Tante le idee, che potrebbero portare sul nostro schermo attori come Idris Elba, Henry Cavill o Regé-Jean Page. Tra i papabili c'è anche John Boyega, che ha recentemente risposto alle voci che lo vedono come prossimo James Bond.

L'attore, come sappiamo, ha già esperienza con i franchise. Infatti ha interpretato Finn in Star Wars, dando l'addio alla saga nel 2019. Da allora Boyega ha lavorato in progetti sicuramente più piccoli, e i fan sarebbero felici di lanciarlo nuovamente nel mondo dei grandi IP proprio con James Bond.

Nel corso di un'intervista con Men's Health, sono stati citati all'attore i rumor in questione, e Boyega ha chiuso le voci secondo cui è stato contattato per interpretare il ruolo di Bond. Tuttavia ha anche offerto una speranza a coloro che vogliono vederlo nel ruolo. "Sai, se mi chiamano, ci sarò" ha semplicemente risposto Boyega, chiarendo di non essere stato contattato ma di essere molto aperto a un possibile ingresso nel franchise.

Si tratta di una dichiarazione che in realtà va in contraddizione con quanto affermato dall'attore negli anni passati. Infatti Boyega ha spesso ammesso di non voler prendere parte a franchise come il MCU, ma di preferire in questo momento della sua carriera progetti più piccoli. James Bond potrebbe però essere un'importante eccezione per lui, che ci ha più volte dimostrato di essere a suo agio con il genere d'azione.

