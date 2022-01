James Bond, Javier Bardem è saltato fuori da una torta per il compleanno di Daniel Craig!

Daniel Craig e Javier Bardem sono diventati amici durante la realizzazione di Skyfall nel 2012, tanto che Bardem una volta ha festeggiato il compleanno di Craig in stile Marilyn Monroe saltando fuori da una torta.

Durante un’intervista per Variety 's Actors on Actors i due hanno spiegato che essendo nati ad un giorno di distanza nel mese di marzo, mentre erano impegnati nella produzione del film, hanno deciso di organizzare un’unica festa di compleanno nella quale Bardem si è vestito da Bond girl ed è saltato fuori da una torta.

"Sono uscito da una torta", ha detto Bardem. "Dovevo essere la Bond girl quella notte, e oh mio Dio, lo ero davvero."



Potrebbero aver interpretato due acerrimi nemici nella pellicola, ma in realtà i due attori sono molto uniti. Nel suo ultimo film, Being the Ricardos, Bardem ha dovuto cantare sullo schermo per interpretare Desi Arnaz, il frontman della Desi Arnaz Orchestra. La star ha ammesso che la sua unica precedente esperienza che lo ha visto cantare in pubblico in quel modo è stata la sua apparizione speciale alla festa di compleanno di Craig.



"Beh, non sono un musicista, a parte uscire dalle torte di compleanno vestito come una Bond girl", ha aggiunto Bardem. "Ho cantato 'Happy Birthday to You' nella mia migliore imitazione di Marilyn Monroe" ha concluso.



Rivedremo molto presto Daniel Craig in Knives Out 2, che arriverà su Netflix, mentre per quanto riguarda Bardem non perdetevi la nostra recensione di Being the Ricardos.