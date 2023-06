James Bond, James Dornan su i rumor che lo vorrebbero come 007: 'Non ci penso troppo'

La questione relativa al nuovo interprete di James Bond è ancora del tutto aperta e lungi dall’essere risolta, con nomi più o meno plausibili che vengono accostati al ruolo della spia cinematografica per antonomasia. In un’intervista con Total Film Magazine, Jamie Dornan, uno dei candidati, si è espresso in maniera piuttosto fredda sulla cosa.

Qualche tempo fa il figlio di Roger Moore ha ribadito che il prossimo Bond dovrà essere un attore britannico e, in tal senso, Jamie Dornan rientrerebbe nel mazzo di attori papabili per essere il nuovo 007.

In un’intervista per promuovere il suo ultimo film, Heart of Stone, l’attore ha parlato delle indiscrezioni che lo vorrebbero vicino al ruolo dicendosi naturalmente fiero dell’accostamento sebbene ancora non troppo occupato mentalmente dalla vicenda: “Sono inserito nella discussione da un paio di anni ormai. A volte di più e a volte di meno. Capita quando hai un film che sta per uscire. Immagino che se la gente dovesse notare Heart of Stone quando uscirà su Netflix, sperando che in tanti lo vedranno, rientrerò ancora in quei rumor in un modo ancora più grande. Se la gente vuole il tuo nome è fantastico. Solo che non sono una di quelle persone che ci pensa troppo”.

Il prossimo film di Dornan con Gal Gadot come protagonista sarà un thriller spionistico in cui l’attore interpreterà un collega dell’interprete di Wonder Woman e potrebbe dare un’idea delle sue doti in un ruolo quantomeno simile a quello che occuperebbe nel nuovo film del franchise di 007.

In attesa di capire se le indiscrezioni su James Dornan risulteranno avere un qualche fondamento, vi lasciamo alle parole di Tom Hanks che vedrebbe bene Idris Elba come nuovo James Bond.