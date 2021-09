James Bond, ecco le impressioni di Daniel Craig nel corso della sua prima audizione!

É arrivato oggi al cinema No Time To Die, il nuovo film su James Bond che vedrà Daniel Craig per l'ultima volta nei panni dell'agente 007. L'attore, che ha esordito nel ruolo nel 2006 in Casino Royale, è pronto a voltare pagina e dedicarsi ad altri progetti. Proprio lui ha da poco ammesso che inizialmente credeva che non avrebbe ottenuto il ruolo.

Craig ha infatti raccontato in un'intervista al New York Times che ai tempi credeva che l'audizione non fosse davvero seria e che sarebbe stato liquidato. Credeva infatti che al più sarebbe riuscito a ottenere la parte di un cattivo. "Ero solo nel mix, uno di quelli da mandar via", ha detto l'attore descrivendo il modo in cui si era sentito durante l'audizione.

E invece, fortunatamente, è riuscito ad avere proprio la parte dell'agente 007, arrivando a vestirne i panni per ben 5 film: Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre e ora l'ultimo, No Time To Die. Nella pellicola appena uscita vedremo al suo fianco anche Rami Malek, Naomi Harris, Lashana Lynch, Lea Seydoux, Ben Whishaw e Ana de Armas.

Chissà come mai l'attore aveva avuto questa impressione durante il suo provino, questa la domanda che si pongono tutti adesso. Certo le insicurezze di un artista fanno la loro, ma anche l'esperienza di fronte a certe reazioni in fase di casting fa comprendere molto sul momento. Per fortuna però, Craig si sbagliava.

Adesso i fan si chiedono chi sarà il suo successore, che verrà scelto nel 2022. Il pubblico chiede a gran voce che sia Henry Cavill a vestire i panni del prossimo James Bond. Voi cosa ne pensate?