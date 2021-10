James Bond, Idris Elba si tira fuori dalla corsa al ruolo del prossimo 007

No Time to Die è il capitolo conclusivo del James Bond di Daniel Craig e come già sappiamo i produttori non inizieranno a cercare il suo successore fino al prossimo anno. Idris Elba però è uno dei nomi più quotati per raccogliere il testimone di Craig, anche se l’attore sembra essersi tirato fuori dalla corsa per ora.

Ora che l'era di James Bond di Daniel Craig è ufficialmente giunta al termine, a Idris Elba è stato nuovamente chiesto da ITV se interpreterà il prossimo 007: "No, non diventerò James Bond" ha detto perentorio Elba.

Ma alla domanda se gli piacerebbe ricoprire il ruolo ad un certo punto, Elba ha aggiunto: "Chi non lo farebbe?". Mentre Elba sembra sviare i rumors, l'attore è eccitato dalla prospettiva che la prossima versione del personaggio venga interpretata da una persona di colore:



“Quanto sarebbe fantastico avere un James Bond di colore? È un segno dei tempi in cui possiamo smettere di parlare di nero, bianco e colore”.

Diretto da Cary Joji Fukunaga, No Time to Die è interpretato da Daniel Craig, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw, Lea Seydoux, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Rami Malek, Ana de Armas, Lashana Lynch, Billy Magnussen, David Dencik e Dali Benssalah ed è uscito al cinema lo scorso 30 settembre.

Dovremmo ancora aspettare un bel po’ prima di sapere chi sarà il prossimo agente doppio zero, vi lasciamo quindi con la nostra recensione di No Time To Die e la spiegazione del finale di No Time To Die.