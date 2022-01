James Bond, Idris Elba nei panni di 007? L'ipotesi piace ai fan!

Da molto si parla del possibile ingresso di Idris Elba nella saga 007, dapprima nei panni di un villain, poi come nome in lizza per interpretare James Bond dopo l'addio di Daniel Craig. Dopo le recenti rivelazioni della produttrice Barbara Broccoli, l'ipotesi sembra farsi più concreta e sul web non è mancato il supporto dei fan!

Su Twitter, i fan di Idris Elba hanno espresso tutto il loro supporto all'attore dopo che Barbara Broccoli ha affermato che il suo nome è tra i più quotati per il futuro James Bond.

"Tutti conosciamo Idris, siamo suoi amici e lui è un attore magnifico" ha dichiarato la produttrice nei giorni scorsi, rivelando: "Il suo nome è saltato fuori nelle nostre conversazioni, ma è sempre difficile parlarne quando c'è ancora qualcuno ad occupare quel posto". Il riferimento è chiaramente all'attore britannico Daniel Craig.

"Abbiamo deciso che non ne avremmo parlato finché No Time To Die non avesse concluso il suo percorso", aveva aggiunto Broccoli, riferendosi alla conclusione del percorso avviato con Craig, che lo ha visto interpretare l'agente segreto più famoso al mondo in Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre e, infine, No Time to Die.

E probabilmente saranno proprio queste dichiarazioni della produttrice a dare il via alla fase post-Craig e alla ricerca del nuovo James Bond.

Nel frattempo, i fan di Elba hanno riversato sui social il loro supporto all'attore e all'ipotesi espressa da Barbara Broccoli, anche se nei mesi scorsi Idris Elba negava di essere il prossimo Bond: come potete vedere dai vari tweet riportati in calce all'articolo, tra fan art e meme, in molti si esprimono favorevolmente su questa importante scelta per il futuro della saga e non vedono l'ora di vedere uno 007 interpretato da Idris Elba!