James Bond, Idris Elba mancato 007:'Era diventata una questione razziale'

Dopo l'addio di Daniel Craig a James Bond con No Time To Die, sono partite le speculazioni sull'erede nel ruolo dell'agente 007, uno dei personaggi più ambiti del mondo del cinema. Idris Elba è stato uno dei papabili più accreditati, soprattutto da un certo numero di fan che avrebbero voluto l'attore britannico come nuovo Bond.

Un'ipotesi accantonata nel tempo, soprattutto dopo il rifiuto di Idris Elba, confessato pubblicamente ai media.

Intervistato nel podcast SmartLess, Elba ha approfondito per la prima volta il discorso 007:"La verità è che sono stato elogiato per molto tempo per questa cosa. Mi dicevo 'è pazzesco!' James Bond... Siamo tutti attori e comprendiamo quel ruolo. È uno di quelli ambiti. Quando mi è stato chiesto di essere James Bond è stato un po' come 'Ok, hai raggiunto l'apice'. Questa è una di quelle cose su cui il mondo intero mette un voto".



L'entusiasmo iniziale si è tramutato in una triste consapevolezza, quando si è capito che non tutti apprezzavano l'ipotesi di un James Bond nero:"In sostanza, è stato un complimento enorme da ogni angolo del mondo, tranne alcuni angoli, di cui non parleremo, non proprio felici all'idea che potessi essere preso in considerazione. Quelli che non erano contenti dell'idea hanno reso l'intera cosa disgustosa e scoraggiante, perché è diventata una questione razziale. È diventata una sciocchezza che ha avuto peso".



Non è certo la prima volta che in fase di casting nascono polemiche di questo tipo. Tra i casi più recenti, le critiche a Halle Bailey per il ruolo di Ariel in La sirenetta hanno caratterizzato tutta la fase produttiva del live action Disney.