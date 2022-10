James Bond, Henry Cavill ricorda il provino:'Fui vicino al ruolo ma ero troppo giovane'

Henry Cavill tornerà nei panni di Superman in Black Adam, annunciando il ritorno con un video pubblicato dall'attore sui canali social, a poche ore dall'annuncio di James Gunn e Peter Safran nuovi capi della divisione DC Studios. In occasione di una partecipazione al podcast Happy Sad Confused, Cavill ha parlato anche di... 007.

Diversi anni fa l'attore fece un provino per interpretare James Bond:"Mi dissero che ero vicino alla parte. Ero la seconda scelta dopo Daniel [Craig] e io ero l'opzione più giovane. Scelsero Daniel e credo fosse la scelta migliore, ero troppo giovane all'epoca. Daniel ha fatto un lavoro straordinario negli ultimi film e sono felice che abbiamo fatto questa scelta. Fu comunque una bella esperienza e mi diede coraggio" ha raccontato Cavill.



Nonostante il mancato esito positivo del provino per James Bond, Henry Cavill ha ottenuto in seguito la possibilità di interpretare un altro personaggio iconico come Clark Kent/Superman in L'Uomo d'Acciaio e nei successivi Justice League e Batman v Superman: Dawn of Justice.



Dwayne Johnson ha 'accolto' in questo modo Henry Cavill - su Everyeye trovate la nostra recensione di Black Adam:"Henry è un amico e un Superman fenomenale. È il Superman della nostra generazione [...] Ogni volta che lo vedo beviamo della tequila e dico 'Questo ragazzo è Superman'. Il mio storico socio in affari Dany Garcia è un appassionato fan di Henry Cavill e della sua carriera da molto, molto tempo".



Scoprite quando inizierà il casting del nuovo 007, dopo l'addio di Daniel Craig.