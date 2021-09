James Bond, Henry Cavill si candida per il ruolo di un villain di 007

Con l'uscita di No Time to Die si concluderà l'Era di Daniel Craig nei panni dell'agente segreto più famoso del mondo e la ricerca del suo sostituto è già iniziata, almeno su internet. I fan vorrebbero Henry Cavill come prossimo James Bond e l'attore si è detto pronto a raccogliere il testimone oppure...ad interpretare un villain!

La produttrice Barbara Broccoli ha definitivamente escluso l'idea di una donna che subentri per ereditare il ruolo di 007, prima di confermare che la ricerca del casting inizierà il prossimo anno.



L'attore era in lizza per il ruolo prima che Craig fosse assunto per riavviare il franchise di Bond con Casino Royale. Il destino vuole che Cavill ora abbia più o meno la stessa età di Craig quando a quest'ultimo è stata offerta l'opportunità di indossare lo smoking per la prima volta.



Durante un'intervista con The Movie Dweeb, che potete vedere in calce alla notizia, il presentatore Daniel Merrifield ha evitato di chiedere a Cavill se avrebbe accettato il ruolo dell'Agente 007. Invece, Merrifield ha chiesto se Cavill avrebbe mai preso in considerazione l'idea di unirsi all'iconico franchise di spionaggio nel ruolo di un villain.

"Se Barbara Broccoli e Michael G. Wilson fossero interessati in qualche modo per far parte dei loro film, allora avrò volentieri quella conversazione con loro, e sarebbe qualcosa che sarei molto ansioso di esplorare ulteriormente", ha detto.

I produttori Broccoli e Wilson hanno detto che la loro ricerca di una nuova star non inizierà sul serio fino al 2022, poiché vogliono lasciare a Craig il giusto tempo per godersi il momento.



Riuscirà Cavill ad entrare nel franchise di Bond? Restate sintonizzati per scoprirlo! Vi lasciamo con la nostra recensione di No Time To Die.