James Bond, Henry Cavill diventa l'agente 007 in questo incredibile deepfake

Dopo No Time to Die, come sappiamo, è arrivata l'ora di scegliere un nuovo interprete per il ruolo di James Bond, dal momento che è stato l'ultimo film per Daniel Craig. I fan e i bookmakers si stanno scatenando con speculazioni e teorie, e tra i nomi più gettonati figura quello di Henry Cavill, già visto in Superman e in The Witcher.

Per provare a capire quale effetto potrebbe fare nelle vesti dell'agente 007, l'artista del deepfake Stryder HD ha realizzato un video in cui Henry Cavill prende il posto di Timothy Dalton in The Living Daylights, film diretto da John Glen nel 1987 e noto in Italia con il titolo 007 - Zona Pericolo.

Le immagini sono visibili anche all'interno della notizia: sulla sinistra dello schermo scorrono le scene del film originale, sulla destra quelle del deepfake. Alcuni fotogrammi appartengono anche a un altro film con Timothy Dalton nel ruolo di James Bond, License to Kill (007 - Vendetta Privata in italiano).

Il risultato, in effetti, è impressionante, anche se naturalmente la faccia di Henry Cavill "funziona" in alcune parti del video meglio che in altre. Edgar Wright vorrebbe dirigere il prossimo James Bond, e chissà che non possa trovare anche lui qualche spunto interessante grazie a questo deepfake. Tornando agli attori del cast di No Time to Die, invece, il nuovo film con Lea Seydoux, France di Bruno Dumont, potrà sicuramente piacere a chi ha amato l'attrice nell'ultimo James Bond.

Come vi sembra il deepfake con Henry Cavill? Quale attore vedreste bene come prossimo James Bond? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.