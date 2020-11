James Bond, Henry Cavill diventa 007 in questa fanart

In questi giorni si è fatto un gran parlare di spie, 007 e No Time To Die , ma la ricerca del nuovo James Bond non si ferma, e il web continua a fornire materiale per convincerci che l'uno o l'atro attore potrebbero essere giusti per il ruolo. Oggi è il turno di Henry Cavill.

Sappiamo che Lashana Lynch ha ereditato l'identità di 007, ma non sappiamo ancora cosa questo possa voler dire effettivamente per il personaggio di James Bond, e una sua potenziale nuova iterazione, o chi potrebbe eventualmente ricoprire il ruolo che negli ultimi capitoli della saga è stato di Daniel Craig.

Intanto, però, si può lavorare di fantasia, come fanno gli artisti del web che prontamente ci presentano ogni volta delle fanart con dei possibili interpreti.

Questa volta abbiamo di fronte un'edit di spdrmnkyxxiii, che in occasione dell'uscita del materiale promozionale di Enola Holmes, dove Cavill interpreta Sherlock Holmes, aveva condiviso questo post: "Quello che è stato diffuso è un poster di #SherlockHolmes. Quello che ho visto io p un poster di #JamesBond. Sfogliate per vedere il prima e dopo. Con la run di Daniel Craig come James Bond, Henry Cavill sarebbe l'attore perfetto per interpretare il ruolo. Ha il fascino giusto. Chi credete debba essere il prossimo 007?".

A questo punto, anche noi vi rinnoviamo il quesito: voi che ne pensate di questa fanart? E chi dovrebbe interpretare James Bond sul grande schermo dopo No Time To Die? Fateci sapere nei commenti.