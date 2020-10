James Bond, Harry Styles sarà il nuovo 007? Ecco le parole della popstar

Con il suo ultimo singolo di successo Harry Styles ha dominato le classifiche musicali ma le voci più recenti che circolano intorno alla popstar riguardano la sua carriera d'attore, inaugurata qualche anno fa con un ruolo di primo piano in Dunkirk di Christopher Nolan. Secondo alcuni rumor Styles sarebbe in corsa per ereditare la parte di 007.

Voci che l'entourage del cantante e lo stesso Harry Styles si sono affrettati a smentire:"Sono cresciuto guardandoli [i film di Bond]. L'ho amato quando ero bambino. Quindi penso che sia un po' il sogno di tutti, giusto?" ha dichiarato Styles, prima di escludere che la sua carriera come interprete potesse svoltare con il ruolo dell'agente 007.



Dopo l'apparizione nel film di Nolan si sono moltiplicate le voci che vorrebbero Styles coinvolto in altri progetti cinematografici; nel remake live action de La sirenetta, con Harry Styles nel ruolo di Eric, al remake degli X-Men. Entrambi i rumor successivamente smentiti.

Harry Styles è diventato famoso in tutto il mondo per essere un membro della boy-band degli One Direction, insieme a Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne e Louis Tomlinson. Il successo del gruppo è nato grazie al programma tv X-Factor nel 2010. Oltre al successo del gruppo, i componenti della band hanno ottenuto dei buoni risultati anche come solisti.

Harry Styles ha iniziato anche una parallela carriera da attore e Christopher Nolan ha assicurato di aver scelto il giovane tramite provino e per le sue capacità, senza tener conto della sua popolarità come popstar.

Styles e Lily James saranno protagonisti di un nuovo film per Amazon Prime, dal titolo My Policeman.