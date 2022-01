James Bond, Gal Gadot rivela: 'feci un provino per diventare una Bond Girl'

Ai microfoni di InStyle Gal Gadot ha ripercorso la sua carriera, delle partecipazioni ai concorsi di bellezza al successo nei panni di Diana Prince in Wonder Woman. L’attrice ha inoltre svelato di aver fatto un provino per diventare una Bond Girl prima di ottenere il suo primo grande ruolo in Fast & Furious.

Più precisamente, Gadot ha svolto un provino per Quantum of Solace del 2008, la seconda avventura di Daniel Craig nell’iconico ruolo di James Bond. La star ha ricordato: “Dopo il servizio militare e i concorsi, ho iniziato l'università e ho studiato legge. C'era un direttore del casting che cercava la nuova Bond girl e aveva visto il mio book presso la mia agenzia di modelle. Ero tipo, “Ascolta, non sono un'attrice. Sono qui perché il mio agente mi ha detto che volevi davvero vedermi, ma non voglio farti perdere tempo". Non ho ottenuto la parte, ma ho iniziato a lavorare con insegnanti di recitazione e a fare audizioni in Israele. Ho ottenuto il mio primo ruolo per uno show televisivo e lo stesso direttore del casting si è ricordato di me e mi ha assunto per Fast & Furious. Poi ho iniziato la mia relazione con la recitazione".



Nonostante abbia perso il ruolo femminile principale in Quantum of Solace a favore di Olga Kurylenko, Gadot ha comunque imparato lezioni preziose che l’hanno aiutata a capire in che direzione portare la sua carriera. Inoltre, Gadot ha continuato dicendo che le sue ambizioni per il futuro includono "raccontare storie che sono significative per me. Voglio che la nostra società di produzione, Pilot Wave, sia solida e che la usi per controllare la mia carriere il più possibile".



Nel futuro dell'attrice c'è sicuramente la realizzazione di Wonder Woman 3 in cui reciterà al fianco di Lynda Carter. Vi lasciamo con la nostra recensione di Red Notice, ultima fatica di Gadot e grande successo su Netflix. Fateci sapere nei commenti se vi sarebbe piaciuto vederla nei panni di una Bond Girl.