James Bond, il figlio di Roger Moore è deciso: '007 deve essere inglese'

Mentre ancora non sono stati rilasciati comunicati ufficiali in merito al nuovo James Bond, continuano inesorabili i rumor e le indiscrezioni della rete su chi sarà chiamato a sostituire Daniel Craig nel ruolo dell’iconico agente segreto. Sulla questione ha voluto dire la sua il figlio di un celebre 007 chiarendo che Bond deve essere britannico.

Se la questione regista imperversa su Internet, con voci di corridoio che vorrebbero Denis Villeneuve alla regia del nuovo 007, la questione protagonista resta il nodo principale da sciogliere, con i fan e gli addetti ai lavori che hanno in testa diversi attori che sarebbero adatti al ruolo.

Secondo molti, almeno stando ai nomi che circolano, il nuovo interprete della spia cinematografica per antonomasia deve continuare a essere britannico: a tal proposito, anche il figlio di Roger Moore è sicuro della necessità che l’attore che seguirà le orme del padre dovrà essere a tutti i costi figlio della patria che ha dato i natali al personaggio.

In un’intervista con The Express, Geoffrey, ha spiegato senza paura di essere frainteso: “Voglio dire, ci sono un sacco di attori talentuosi, ma deve essere inglese. È ridicolo prendere in considerazione un Bond americano. Anche se dovesse avere un accento perfetto, deve essere inglese. È un franchise inglese. Un franchise inglese fatto di cabine telefoniche rosse e di Sua Maestà il Re”.

Allo stesso tempo è sembrato categorico sulla scelta di una 007 donna: “A quel punto non sarebbe più James Bond. Voglio dire, potrebbe essere 006, 008 o 009”.

Parole che sembrano scolpite sulla pietra e che non lascerebbero spazio ad altre scelte anche in un periodo in cui l’essere liquidi su tali questioni appare come la scelta più adatta ai tempi che cambiano.

In attesa di sapere finalmente a chi sarà affidata la licenza di uccidere, vi lasciamo alla recensione di No Time to Die, ultima missione di Daniel Craig nel ruolo di James Bond.