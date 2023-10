James Bond, i figli di Roger Moore rubano la scena all'asta dedicata alla saga di 007

Lunedì 2 ottobre la famiglia di Roger Moore si è riunita per la battuta d'asta della collezione personale di cimeli cinematografici dedicata alla casa d'aste Bonhams, alla quale ha partecipato anche la storica produttrice di 007, Barbara Broccoli, con 180 oggetti di Moore in vendita tra cui uno smoking di Bersaglio mobile.

Roger Moore è scomparso nel 2017 all'età di 89 anni a causa di un cancro ai polmoni. Nel corso della sua lunga carriera, Moore interpretò più volte la spia britannica, da Vivi e lascia morire del 1973 a Bersaglio mobile del 1985.



A rubare la scena tuttavia sono stati i due figli di Moore, Geoffrey, 57 anni - che nel mese di giugno asserì che James Bond dev'essere inglese - e Christian, 50 anni, che hanno partecipato al lancio con la sorella Deborah, per la loro estrema somiglianza con il padre. Geoffrey Moore è un musicista mentre Christian Moore è un attore e regista noto soprattutto per The Gold Bracelet e Light from the East. Geoffrey ha descritto Roger Moore come 'un padre, un amico, una disinvolta star e ambasciatore del cinema', definendolo 'tutte e quattro le stagioni in un solo giorno'.



L'asta è stata organizzata per i cinquant'anni dall'uscita di Vivi e lascia morire, e include una serie di cravatte di seta di Moore che indossava durante gli eventi nel mondo dello spettacolo, quotate 1.000 sterline. Inoltre, una collezione di 20 orologi da polso Swatch, completa di valigia a tema Bond, insieme ad un'agenda Gucci con vecchi indirizzi e numeri di telefono di star come Paul McCartney e la principessa Margaret.



Parte del ricavato dell'asta, che dovrebbe raggiungere le 400.000 sterline, sarà devoluto in beneficenza. Gli articoli verranno battuti oggi.