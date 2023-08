James Bond, il nuovo favorito è una star di Bridgerton?

Il prossimo 007 potrebbe essere Aaron Taylor-Johnson, ma la questione è lungi dall'essere risolta: in particolare, in quest'ultimo mese ha assunto sempre più importanza Regé-Jean Page, principalmente ricordato per la sua interpretazione di Simon Basset in Bridgerton.

Tra gli altri progetti dell'attore, ricordiamo anche Casuality, Fresh Meat, For the People e lo speciale Cinderella: A Comic Relief Pantomime for Christmas. Spostandoci sul settore cinematgrafico, invece, basti pensare a Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1, Macchine mortali, Sylvie's Love e il recente Dungeon & Dragons - L'onore dei ladri. Nel 2021 ricevette due candidature al Black Reel Awards come miglior guest actor in una serie comica (Satuday Night) e miglior attore in una serie drammatica (Bridgerton).

Altrettanto popolare è il nome di Tom Hardy, il quale, durante le interviste, si è categoricamente di rifiutato di parlare di un suo eventuale coinvolgimento nel franchise. "C'è un detto, tra noi nella recitazione, secondo il quale se ne parli sei automaticamente fuori dai giochi" ha dichiarato l'attore di Inception. "Quindi non posso assolutamente commentare questo punto!". E se la sua fosse un'amissione definitiva? La nostra speranza è che il successore di Daniel Craig riesca a omaggiare nel migliore dei modi l'attore britannico, pur contribuendo a rinnovare la saga attraverso un qualche elemento di novità.

E voi cosa ne pensate? Il più indicato per il ruolo è Regé-Jean Page, Daniel Craig o un terzo attore – magari Henry Cavill o Aaron Taylor-Johnson? Per approfondire l'argomento, ecco le precedenti indiscrezioni su chi sarà il prossimo James Bond nella saga di 007.