James Bond, anche un ex 007 fa il tifo per Aaron Taylor Johnson

Dopo le dichiarazioni del villain di 007 Jonathan Pryce sui recenti rumor riguardanti Aaron Taylor Johnson come prossimo James Bond, anche un ex protagonista del franchise tratto dai romanzi di Ian Fleming ha parlato a favore della star di Tenet e Kick-Ass.

Si tratta nientemeno che di George Lazenby, il famoso 'secondo 007' che ereditò il ruolo da Sean Connery per la realizzazione del cult del 1969 Al servizio segreto di Sua Maestà, considerato oggi uno dei migliori film di sempre della saga: parlando con TMZ per una recente intervista sull'argomento, l'attore ha dato la sua benedizione ad Aaron Taylor-Johnson, sostenendo che la star 33enne ha tutte le carte in regole per essere un ottimo James Bond.

Attualmente i rumor sul prossimo film della saga di 007 sono fermi alle recenti dichiarazioni di Aaron Taylor Johnson, che come da prassi non ha né confermato né smentito di essere in trattative ufficiali per la parte: l'approvazione di George Lazenby è abbastanza curiosa dato che, se la firma dovesse arrivare, allora Aaron Taylor Johnson si ritroverebbe nella stessa situazione del collega, dato che sarà chiamato ad ereditare il ruolo dall'amatissimo Daniel Craig, il cui ciclo narrativo nei panni di 007 è stato spetto equiparato a quello di Sean Connery per qualità e successo.

