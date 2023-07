Il nuovo James Bond sarà donna? Arriva la smentita da Geoffrey Moore

I rumor su un nuovo James Bond non sono mai stati messi a tacere: l'ultimo candidato come 007, a detta di alcune indiscrezioni, è stato Henry Golding . Mentre si attende di scoprire chi sostituirà Daniel Craig si parla dell'ipotesi di una versione femminile dell'agente 007.

Per Ana De Armas un James Bond donna non servirebbe a nessuno e a sostegno della tesi dell'attrice è bene ricordare la bufera che è piombata su No Time To Die quando Nomi di Lashana Lay è succeduta temporaneamente a James Bond come 007. Anche se la figura di Nomi non è stata altro che strumentale alla trama, il rigetto del fandom per un James Bond femminile sembrerebbe trovare parecchi sostenitori anche tra gli addetti ai lavori.

Ma l'ipotesi di un cambio tanto repentino nel franchise dell'agente segreto più amato del cinema è stata presto smentita da Geoffrey Moore, figlio dell'iconico 007 Roger Moore: "Penso che Bond cambi con il tempo - ha detto l'attore a The Express - non credo che siamo ancora pronti per un James Bond al femminile. Perché l'intero concetto di Bond è davvero maschile. Sono sicuro che ci siano agenti donne molto toste al mondo, ma abbiamo bisogno di un legame".

Le parole di Moore si aggiungono alle dichiarazioni ufficiali dei produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson che confermano che il prossimo James Bond non porterà i tacchi.