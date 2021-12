James Bond, Dominic Cooper:'Dubito di essere considerato per la parte di 007'

Dominic Cooper ha interpretato il creatore di James Bond, Ian Fleming, nella serie tv del 2014, Fleming: l'uomo che James Bond voleva essere. Nonostante un passato a stretto contatto con il personaggio di Bond, Cooper non ritiene che possa essere considerato per raccogliere l'eredità di Daniel Craig nella saga.

In un'intervista al quotidiano Metro, Dominic Cooper ha dichiarato:"Si tratta di una domanda ridondante, vero? In fondo è il sogno d'infanzia di ogni ragazzo, ma sono stati così intelligenti e straordinariamente lungimiranti con il franchise, che penso che il prossimo Bond sarà molto diverso da ciò che abbiamo visto".



L'attore prosegue:"In totale onestà, ho molti dubbi che io possa venir considerato". In passato Cooper aveva accennato all'interesse nel ruolo, per cercare di apportare qualcosa di diverso:"Amo James Bond, risuona nella memoria d'infanzia di ogni ragazzo inglese. Avevo l'Aston Martin DB5 originale come macchinina. Finché sentirò di poter portare qualcosa d'altro, qualcosa di dinamico, mi piacerebbe la sfida".



Ma i bookmaker cosa ne pensano? Secondo loro, chi sostituirà Daniel Craig nel ruolo dell'agente 007? Dopo la difficoltosa lavorazione di No Time To Die a causa della pandemia di COVID-19, i fan attendono un nuovo capitolo e le scelte che verranno fatte in sede di produzione sull'eredità di Bond lasciata da Craig.



