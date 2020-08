James Bond, Dev Patel non è interessato al ruolo: ecco il motivo

Da tempo ormai è in corso il casting non ufficiale tra i fan per scegliere l'erede di Daniel Craig nel ruolo di James Bond, uno dei personaggi maggiormente iconici nella storia del cinema. Quale attore rifiuterebbe una parte del genere? Dev Patel, ad esempio. La star di The Millionaire ha spiegato di non essere interessato al ruolo.

Dev Patel era entrato nella lista dei papabili, secondo i fan, all'eredità di Craig nel franchise. Tuttavia in un'intervista a IndieWire riguardo suo ultimo film, David Copperfield, Patel ha parlato della sua riluttanza al ruolo:"Il mio voto è per Idris [Elba]. Voglio dire, non credo che vorresti davvero vedermi sfondare una porta con una Walther PPK in mano pronto a salvarti. Sarei una versione da commedia mentre penso che, per un ruolo come questo, ci voglia una persona davvero adatta alla cosa. Poi di certo non vorrei una parte solo per poi magari finire ad essere un contorno al discorso 'aggiungiamo un po' di diversità a James Bond!'. Non lo troverei appropriato. La scelta di un ruolo ha a che fare con il funzionamento di un attore con una particolare storia e col poter portare genuinità alla parte, capacità d'impersonarla al meglio".



Una decisione ponderata, quella della star di Lion, che riguarda soprattutto la sua adattabilità al personaggio.

Un sondaggio recente ha stabilito chi sia il miglior James Bond di tutti i tempi secondo la maggioranza dei fan.

