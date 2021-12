James Bond, Daniel Craig contro lo streaming: 'La saga fa sopravvivere i cinema'

Si è conclusa fra mille lacrime l'era Daniel Craig, fra i tanti che hanno rivestito i panni di James Bond. Ora l'attore, di fronte alla possibilità di un'acquisizione della saga da parte di Amazon, rifiuta categoricamente l'idea di una distribuzione limitata alle piattaforme. Ma cosa potrebbe succedere coi prossimi capitoli di 007?

Non appena è stato annunciato che Amazon si era precipitata per acquistare la MGM in un accordo multimiliardario, era inevitabile che in prima linea nelle voci di corridoio ci finisse immediatamente il franchise dedicato alla spia partorita fra le pagine di Ian Fleming. A guida della saga c’è sempre stata la Eon Production, oggi gestita dalle figure chiave di Michael G. Wilson e di Barbara Broccoli, figlia del fondatore originale della casa Albert Broccoli. La casa di produzione aveva resistito per decenni all'idea di spin-off e propaggini, ma negli ultimi tempi c'erano molti pettegolezzi in circolo fra i principali insider del settore.

Alcuni sostenevano che un intero universo condiviso di 007 era in lavorazione, con una serie di progetti in sviluppo per Prime Video. Ovviamente nulla di tutto ciò era vero, ma Barbara Broccoli e Michael G. Wilson sanno che l'iconico agente segreto deve affrontare un passo successivo cruciale. Il duo ha ammesso che Bond si trova in un momento critico, reso ancora più difficile da un nuovo protagonista e un team creativo che hanno dovuto fare un passo nella breccia dopo la conclusione dell'era di Daniel Craig con No Time to Die. Ora, mentre in molti si chiedono chi sostituirà Craig in James Bond, intervistato dal The Sun l'attore ha respinto l'idea di eventuali puntate che saltino completamente la distribuzione in sala e arrivino direttamente su piattaforma. Almeno nel breve periodo.

Queste le parole dell’attore: “Una delle cose più grandi che è successa quest’anno è che abbiamo portato questo film al cinema. Ecco dove dovrebbero essere i film di Bond. Non stanno così bene su un telefono. Stanno benissimo su uno schermo IMAX. Sembra fantastico su uno schermo da 30 piedi. E sono eventi familiari. Fanno uscire la famiglia. Finché ci sono film evento come questo, il cinema ha una possibilità di sopravvivere". Effettivamente, a giudicare dalle notizie di qualche mese fa, ha messo a segno record al botteghino No Time To Die, diventando uno dei maggiori successi dell’anno. Il che è ovviamente dovuto, fra le altre cose, all’addio annunciato di Daniel Craig, inizialmente malvisto come 007 e ora praticamente insostituibile.

Su cosa riserverà il futuro, va considerato che Broccoli e Wilson mantengono ancora un'enorme quantità di controllo creativo su James Bond, probabilmente più di qualsiasi altro team di produzione a Hollywood al di fuori dei Marvel Studios, quindi possiamo aspettarci che il prossimo lotto di avventure sulla spia giramondo rimanga esclusivamente nei cinema. Almeno per ora. Voi avete visto l’ultimo capitolo? Ditecelo nei commenti!