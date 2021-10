James Bond, finalmente Daniel Craig ha scoperto di essere diventato un meme

L'attore britannico, da ieri al cinema per l'ultima volta nei panni di James Bond in No Time To Die, ha recentemente scoperto di essere diventato virale su Twitter dopo una sua partecipazione a Saturday Night Live a marzo 2020.

Prima del ritorno di Daniel Craig a Broadway con Macbeth, l'attore ha scoperto di essere un meme solo grazie alla domanda di un giornalista del New York Times, nel classico giro di interviste che precede il debutto in sala di una pellicola.

Durante l'intervista al NYT, il giornalista Dave Itzkoff ha chiesto a Craig se fosse consapevole che ogni venerdì i social media sono popolati da una breve clip in cui l'attore dichiara l'inizio del weekend. Ma a quanto pare Daniel Craig era all'oscuro della sua viralità.

Il video (che potete vedere nel tweet a fine articolo) deriva da una puntata del Saturday Night Live in cui Daniel Craig era sia ospite che presentatore. Nella clip della durata di 4 secondi, l'attore presenta l'esibizione musicale di The Weeknd con la frase "Ladies and gentleman, The Weeknd" mentre scrolla le spalle, stanco e allo stesso tempo sollevato, proprio come tutti noi quando arriva il venerdì!

Da allora, la clip viene twittata ogni venerdì dall'account @CraigWeekend, che annuncia ai suoi 477mila follower l'inizio del fine settimana. Dopo un anno e mezzo, dunque, Daniel Craig ha finalmente scoperto di essere diventato un meme e ha commentato: "Non so cosa sia, ma grazie. E' bello saperlo. Suppongo che avrei dovuto avere degli account social per scoprire di cosa si trattasse".

Daniel Craig è per l'ultima volta in sala come James Bond nel film appena uscito: ecco la nostra recensione di No Time To Die, pellicola diretta da Cary Fukunaga.