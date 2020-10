James Bond, il consiglio di Daniel Craig al prossimo 007: 'Non incasinare tutto!'

L'era di Daniel Craig è destinata a giungere al termine: No Time To Die prima o poi uscirà e dovremo dire addio allo sguardo di ghiaccio dell'attore inglese. Per questo lo stesso Craig ha deciso di dare un prezioso consiglio al suo successore.

"Non incasinare tutto!", è stata la sua risposta quando Jimmy Fallon lo ha interrogato in merito alla questione durante il Tonight Show. Il suo consiglio suona molto come un divertente avvertimento, ma del resto l'attore ha dato molto al personaggio ed è riuscito a tenere alto il livello pur dovendosi confrontare con mostri sacri come Sean Connery o Roger Moore.

"È un ruolo bellissimo, incredibile. Devi lasciarlo meglio di come l'hai trovato", ha aggiunto in seguito. Se lo dice Craig dobbiamo credergli, dato che si è aggiudicato il titolo di Bond più longevo grazie ai suoi 14 anni di attività (superando Moore), e nel caso foste interessati ad inviare il vostro curriculum per essere assunti al servizio segreto di Sua Maesta sappiate che si tratta di un lavoro di una certa responsabilità.

L'attore ha poi commentato l'ennesimo rinvio di No Time To Die: "È una cosa più grande di tutti noi. Vogliamo solo che le persone vadano a vedere il film nel modo giusto e in modo sicuro. Vogliamo far uscire il film contemporaneamente in tutto il mondo, e questo non è semplicemente il momento giusto. Incrociando le dita, il prossimo 2 aprile sarà la data perfetta.

Nel frattempo sono già partiti i primi rumor sul sostituto: c'è chi crede che Henry Cavill sarebbe perfetto, mentre altri puntavano sulla pop star Harry Styles.