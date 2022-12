James Bond: Daniel Craig e la ''fine'' del suo 007 decisa molti anni fa!

Recentemente come nuovo James Bond è stato fatto il nome di Aaron Taylor-Johnson, attore britannico e noto al grande pubblico per il suo Kick-Ass del 2010. Se i dubbi sul nuovo agente continuano ad alimentare dibattiti e discussioni, è Daniel Craig a mantenere vivo il suo 007 con aneddoti e curiosità.

No Time To Die è attualmente disponibile sulla piattaforma streaming di Amazon, dopo l'uscita nelle sale dello scorso anno, che -con il suo finale - ha sollevato non poche polemiche.

Come ampiamente raccontato in numerosi interviste, Daniel Craig ha detto addio al suo James Bond in modo del tutto naturale, avendo interiorizzato da tempo la scelta di voler fare tabula rasa di 007, volendo iniziare qualcosa di nuovo. Nei panni dell'agente segreto (nato dalla penna di Ian Fleming) l' attore britannico ci è stato 15 anni, a partire dal sensazionale Casino Royale, passando per Quantum of Solace - Skyfall - Spectre, per poi concludere con No Time To Die. Quello che, a posteriori, sorprende è stato scoprire che il finale della pellicola del 2021 era stato proposto dallo stesso Craig durante le prime fasi di lavorazione di Casino Royale.

Confrontandosi con la produttrice Barbara Broccoli, Craig racconta di averle proposto una sorta di accordo: ''Se faccio 4 film, possiamo uccidere Bond alla fine? E lei rispose: Sì. E così, dopo anni, gliel'ho ricordato'', ha rivelato l'attore. Un cerchio che si chiude in modo netto, questo è certo, ma che mostra - in fondo - tutto l'amore ed il rispetto che l'attore prova per il personaggio che lo ha reso celebre in tutto il mondo. Se ancora non lo avete fatto, nella nostra recensione di No Time To Die potete leggere l'ultima missione di Daniel Craig!