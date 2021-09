James Bond, Daniel Craig confessa:'Ho amato interpretare l'agente 007'

Daniel Craig, prossimo a salutare il personaggio che gli ha regalato fama in tutto il mondo, James Bond, ha confessato di aver amato ogni secondo nel quale ha interpretato l'agente 007, nonostante in passato abbia vissuto un periodo di rigetto nei confronti del personaggio. La sua ultima performance nel franchise sarà in No Time To Die.

Craig ha confessato che ad un certo punto 'avrebbe preferito tagliarsi i polsi' pur di non tornare nella saga e di esser stato sopraffatto dalla prospettiva di ereditare il ruolo da Pierce Brosnan nel 2006, in Casino Royale. Pierce Brosnan che ha escluso un suo ritorno in 007, dopo l'addio di molti anni fa.



Parlando al documentario Being James Bond per Apple TV, Daniel Craig ha dichiarato:"Pensavo che non avrei saputo come gestirlo ma sapevo che stavano facendo qualcosa di veramente speciale. Penso di esser stato sopraffatto. Il mondo si è capovolto".

Craig ha continuato:"Ma sono incredibilmente orgoglioso e incredibilmente fortunato di poterlo fare. Ho amato ogni singolo secondo di questi film, e specialmente questo [No Time To Die] perché mi sono alzato ogni mattina e ho avuto la possibilità di lavorare con voi ragazzi e questo è stato uno dei più grandi onori della mia vita. Per quanto mi riguarda ho il miglior lavoro del mondo".

Dopo esser rimasto lontano da casa per un anno, Daniel Craig nel 2015 aveva deciso di non tornare più ad interpretare James Bond, salvo poi ripensarci.



Scoprite la nostra analisi del trailer ufficiale di No Time To Die.