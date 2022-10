James Bond: Daniel Craig e tutti gli altri 007 immaginati come personaggi di GTA

Che aspetto avrebbe James Bond nel mondo di GTA? Quello che ha negli artwork creati dal sito dei fan MI6 HQ, che in queste ore stanno facendo il giro del web e che vi proponiamo nei post in calce all'articolo.

Come potete vedere, infatti, gli storici interpreti di 007 James Bond sono stati immaginati come personaggi della famosa saga di videogame di Rockstar: gli attori selezionati sono Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig, con il povero George Lazenby, protagonista di 007 Al servizio segreto di Sua Maestà, unico assente del roster.

Sebbene Rockstar Games sia attualmente impegnato nello sviluppo del prossimo capitolo della saga di Grand Theft Auto, lo sviluppatore curiosamente in passato stava lavorando ad un gioco in stile James Bond chiamato 'Agent': il progetto, che doveva essere un'esclusiva PlayStation 3 ma che non vide mai la luce, raccontava una storia ambientata durante la Guerra Fredda e presentava come protagonista proprio un agente segreto; come ricorderete, comunque, Grand Theft Auto V presenta una famosa citazione a James Bond, durante una missione in cui il protagonista si finge un attore in un film di spionaggio che ad un certo punto ruba anche un'Aston Martin DB5 con tanto di gadget alla Ian Fleming.

Ricordiamo che tutti i film della saga di James Bond sono arrivati su Prime Video.