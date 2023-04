James Bond, Daily Mail anticipa: Phoebe Waller Bridge regista del nuovo film di 007

Dopo le ultime indiscrezioni su Aaron Taylor Johnson come prossimo 007, il Daily Mail segnala che i produttori della saga potrebbero aver trovato anche il regista del nuovo episodio della saga di James Bond...anzi, la regista.

Secondo il magazine, infatti, l'attrice e sceneggiatrice Phoebe Waller Bridge sarebbe in pole position per la regia del reboot della saga di 007: si tratterebbe della prima volta in assoluto di una donna alla guida di film di James Bond, sebbene la Waller Bridge sia stata già reclutata dal regista Cary Fukunaga e dalla superstar Daniel Craig per co-scrivere la sceneggiatura di 007 James Bond: No time to die, ultima uscita del ciclo iniziato con Casino Royale arrivata nei cinema di tutto il mondo nel 2021. "Barbara Broccoli crede moltissimo nel talento di Phoebe e nella sua capacità di vedere James Bond con occhi nuovi e moderni", avrebbe dichiarato una fonte al tabloid britannico. Chiaramente è impossibile confermare al momento queste informazioni, quindi vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Phoebe Waller Bridge sarà vista a giugno nel nuovo episodio della saga di Indiana Jones, Indiana Jones e Il quadrante del destino, con protagonista Harrison Ford. Nel film, l'attrice sarà la figlioccia del professor Henry Jones Jr. Il film uscirà nelle sale italiane dal 28 giugno.

Per altre novità sul franchise di 007, vi segnaliamo che per l'attore Taron Egerton i produttori hanno già trovato il nuovo James Bond.