James Bond commette un errore clamoroso nel poker di Casino Royale: il regista ride ancora

Dopo l'adrenalinica scena iniziale di Casino Royale, gli spettatori del film hanno potuto ritrovare un James Bond più classico e posato mentre gioca a poker contro il villain principale Le Chiffre. Con la vittoria di 007 arriva però anche una comica gaffe che fa ancora sorridere il regista Martin Campbell.

Come era lecito aspettarsi, la partita tra Bond e gli altri concorrenti è un sali e scendi di emozioni, tra drink e sguardi di ghiaccio. Alla fine l'agente si aggiudica il piatto vincente e, volendo esibire la sua classe e la sua magnanimità, regala una fiches al croupier. La prassi, per un vincitore di poker che si rispetti.

Peccato che Bond gli passi inconsapevolmente 500.000 dollari. Una mancia un po' troppo alta persino per chi gioca a poker ad alti livelli, figurarsi per un agente a cui sono stati prestati dei soldi per portare a termine una missione, come afferma il regista in un'intervista per Polygon:



"Rido sempre alla fine della scena in cui Bond gli lancia mezzo milione. È incredibile, non sono neanche soldi di Bond".

Una divertente svista che alla fine non intacca il valore del film, considerato uno dei migliori dell'era Craig. Fatto sta che conviene iniziare a prendere seriamente in considerazione l'idea di diventare croupier, se le mance sono così sostanziose. Potremmo parzialmente assolvere Bond dalle sue colpe considerando che era appena stato vittima di un tentato omicidio: nonostante questo è riuscito a ripresentarsi al tavolo e a vincere contro l'inquietante Le Chiffre, per cui possiamo perdonargli di aver regalato mezzo milione di fondi statali al primo che passava di lì.

E pensare che Craig era scettico all'idea di diventare 007. Ora molti attori fanno a gara per sostituirlo e tra i nomi proposti per vestire i panni di Bond spunta anche John Boyega, mentre Saoirse Ronan vorrebbe essere una villain nel prossimo film.