James Bond, come dovrebbe essere nelle realtà il vero Agente 007?

Molti attori estremamente affascinanti nel corso degli anni hanno vestito i panni di James Bond, il più famoso agente segreto al servizio di sua maestà. Ma come dovrebbe essere il personaggio nella realtà?

Quando si immagina James Bond, la superspia con la licenza di uccidere, siamo portati a pensare alle fattezze dell'interprete che maggiormente ci è piaciuto. Per alcuni, Sean Connery sarà sempre l'unico ed inimitabile James Bond, per altri invece, è il suo successore Roger Moore ad avere la precedenza. Per le generazioni più giovani l'onore a volte va a Pierce Brosnan o Daniel Craig. C'è addirittura chi lo immagina con le fattezze di Timothy Dalton.

Due sono le cose che hanno accomunato tutti gli attori che hanno interpretato James Bond, l'incredibile charme in abiti eleganti e l'essere di bell'aspetto. L'accento di 007 non è stato nei film di certo un elemento immutabile. Ogni star aveva la sua personalissima cadenza, ma fino ad ora non abbiamo mai conosciuto un James Bond extra europeo a meno che non si consideri la trasposizione televisiva di Casino Royale del 1954.

Certamente Ian Fleming aveva in mente un aspetto specifico per la sua creazione e, a dirla tutto non si avvicinava a nessuna delle star che lo hanno interpretato. Nei libri infatti James Bond viene descritto come somigliante a Hoagy Carmichael, un noto cantante della prima metà del '900 noto per immortale Georgia On My Mind. Se osservate bene questo compositore, noterete che non ha alcuna somiglianza con nessuno degli attore che nel corso degli anni hanno ricoperto il ruolo della superspia ma che anzi, Carmichael ha poco a che vedere con il tipico uomo britannico, avendo nel suo stile qualcosa di più propriamente americano.

Intanto No Time To Die è stato ulteriormente rimandato e, in molti si chiedono chi dopo Daniel Craig vestirà i panni dell'Agente 007. C'è chi dice Tom Hardy e c'è anche chi propone Henry Cavill. Qualcuno suggerisce addirittura che ci sarà una svolta al femminile. In attesa di scoprire quale sarà il prossimo interprete di James Bond, fateci sapere chi vi sembra la star più idonea per questo iconico ruolo.