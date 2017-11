James Bond Collection in offerta su Amazon.it per tutto il weekend

Solo per questo fine settimana, Amazon.it offre la ricchissima(24 Blu-Ray) al prezzo scontato dianzichè 82.46 euro, con un risparmio pari a 27.47 euro (-33%) sul prezzo di listino.I

Il Box Set James Bond Collection include i seguenti film:

Licenza di Uccidere

Dalla Russia con Amore

Missione Goldfinger

Thunderball

Si vive solo due volte

Al servizio segreto di sua maestà

Una cascata di diamanti

Vivi e lascia morire

L’uomo dalla pistola d’oro

La Spia che mi amava

Moonraker operazione Spazio

Solo per i tuoi occhi

Octopussy

Bersaglio mobile

Zona pericolo

Vendetta privata

Goldeneye

Il domani non muore mai

Il mondo non basta

La morte può attendere

Casinò Royale

Quantum of Solace

Skyfall

Spectre

I film elencati vengono proposti in 24 dischi Blu-Ray raccolti in un lussuoso cofanetto cartonato da collezione. James Bond Collection è in vendita su Amazon.it al prezzo di 54.99 euro, offerta valida solamente per questo fine settimana (fino al 27 novembre) e in ogni caso sino ad esaurimento scorte.