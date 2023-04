James Bond: Chris Evans promuove Aaron Taylor-Johnson per il ruolo di 007

Il James Bond di Daniel Craig ha saputo essere leggendario con l’attore britannico che ha saputo ricalcare il successo dei suoi predecessori, rinnovando l’immagine della spia più famosa del cinema. Dopo l’abbandono del ruolo da parte del protagonista di Knives Out, si susseguono le voci su chi sarà il nuovo 007. Anche Chris Evans ha detto la sua.

Quasi quotidianamente si inseguono nuove indiscrezioni sul prossimo film sull’agente dei servizi inglesi e mentre qualcuno pensa a Denis Villeneuve come prossimo regista di James Bond, in molti hanno rilasciato dichiarazioni inerenti il prossimo protagonista della saga.

In un’intervista promozionale in coppia con Ana De Armas a Wired per il film Ghosted, Chris Evans ha risposto a proposito dell’interprete del prossimo film su 007, prima in modo ironico e quindi promuovendo il collega con cui ha lavorato nei film Marvel Aaron Taylor- Johnson: “Lo farò io… Pensavo intendessi la prossima Bond Girl. No, sono un grande fan di Aaron Taylor-Johnson”.

Non è la prima volta che si fa il nome di Taylor-Johnson per il ruolo, soprattutto dopo la sua ottima prova in Bullet Train al fianco di Brad Pitt.

In attesa di avere conferme più certe, e ricordandovi che le riprese del nuovo 007 non cominceranno prima del 2024, vi lasciamo all’indiscrezione del Sun che già qualche tempo fa aveva anticipato l’idea che Aaron Taylor-Johnson potrebbe essere il nuovo James Bond.