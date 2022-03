James Bond, chi sarà il prossimo 007? 'Scegliere Daniel Craig è stato molto più facile'

In attesa di scoprire se Billie Eilish riuscirà a vincere agli Oscar per la canzone originale di No Time to Die (sarebbe la terza volta consecutiva per la saga, dopo Skyfall e Spectre), i produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson hanno iniziato a pensare al futuro del franchise.

In una nuova intervista con The Times, nella quale si sono detti scontenti del fatto che Daniel Craig non abbia ricevuto alcuna nomination per la sua prova attoriale in No Time to Die nel corso della stagione dei premi, la Broccoli e Wilson hanno discusso del futuro della saga di 007 spiegando di essere attivamente a lavoro per trovare il prossimo James Bond. Un compito non facile, specialmente considerando il clamoroso successo ottenuto dai precedenti cinque film con Daniel Craig.

"Il fatto è che quando scegli un attore per il ruolo di James Bond non lo stai scegliendo per un solo film. Sai che dovrai convivere con la tua decisione almeno per un decennio. E ognuno ha la propria idea su cosa aspettarsi da un film di James Bond, quindi si tratta di una decisione estremamente difficile. Con 'Casino Royale', una volta deciso di fare quel tipo di film e di seguire quella traiettoria, una volta deciso di fare cinque film interconnessi cominciando con un reboot, è stato molto più facile identificare l'attore giusto per interpretare quel ruolo. E quindi ora siamo punto e accapo, e dobbiamo decidere come saranno i prossimi film. Saranno più o meno umoristici, saranno più o meno crudi?".

Insomma la scelta del nuovo attore di 007 dipenderà dalla linea editoriale che verrà scelta per il futuro della saga: e a tal proposito, scoprite il nostro James Bond da sogno per il nuovo corso del franchise.