James Bond, chi potrebbe essere la nuova Moneypenny? Ecco la risposta di Naomi Harris!

Il franchise di James Bond si rinnoverà molto presto, come ben sappiamo No Time to Die è stata l’ultima avventura di Daniel Craig nei panni dell’agente doppio zero e qualcuno dovrà raccogliere la sua eredità. Ma non solo, anche il volto di Eve Moneypenny dovrà cambiare e Naomi Harris ha una perfetta candidata per il ruolo.

James Bond è sempre stato in grado di stare al passo con i tempi per continuare ad attirare l’attenzione del pubblico nel corso degli anni e durante il mandato di Daniel Craig, Eve Moneypenny ha avuto un ruolo ben diverso rispetto alle precedenti interpretazioni. Naomie Harris è stata scelta come segretaria dell'agente segreto rivoluzionando il ruolo, ma chi potrebbe diventare la prossima Moneypenny ora che il cast deve essere rinnovato?



Intervistata da ScreenRant per celebrare l'uscita in home video del film, Harris ha proposto un sorprendente suggerimento: “Penso che Olivia Coleman, qualunque cosa faccia, sia fantastica. E mi piacerebbe vederla interpretare Moneypenny".



L’idea di Harris sembra davvero azzardata anche se condivisibile, Colman è appena entrata nel MCU e reciterà in Secret Invasion al fianco di Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn, e per quanto sia un’attrice fantastica è davvero improbabile vederla nei panni di Moneypenny in futuro. Quel che è certo è che il nome del prossimo Bond verrà annunciato presto e di conseguenza anche quelli del resto del cast rinnovato. Voi che ne pensate della proposta di Harris? Fatecelo sapere nei commenti!