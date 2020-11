James Bond, Charlie Hunnam vorrebbe diventare il nuovo 007

La star di The Gentlemen e King Arthur, Charlie Hunnam, ha confessato che sarebbe lusingato e onorato di prendere il posto di 007 che verrà lasciato vacante da Daniel Craig dopo No Time To Die. Tuttavia l'attore britannico è consapevole che difficilmente gli verrà proposta la parte. Ma Hunnam ha ammesso che sarebbe disponibile 'al 100%'.

"Da inglese sarei così lusingato e onorato di essere considerato come James Bond. Ma il mio intuito mi dice che non dovrei aspettare quella telefonata. Penso che ci siano molte persone davanti a me, in quella lista" ha dichiarato Hunnam.

Il biondo attore britannico ha respinto qualsiasi chiacchiericcio sui rumor che lo riguardano per il ruolo ma ha spiegato di essere lusingato dell'apprezzamento dei fan.



Intervistato da People, Charlie Hunnam ha dichiarato:"Si tratta di una specie di dialogo piuttosto lusinghiero con i fan. Nessuno, professionalmente all'interno dell'industria, me l'ha mai detto".

L'attore ha invitato gli appassionati ad insistere:"Per quanto riguarda la gente che parla di me per interpretare Bond, per favore continuate. Forse questa è la genesi di queste cose. Forse le chiacchiere dei fan portano le persone del settore a parlarne in modo più serio".

Ma se non fosse lui il prescelto, quale collega potrebbe ereditare il ruolo iconico di Bond?:"La persona di cui ho sentito parlare è Tom Hardy. Ho sentito che è davvero il favorito. Penso che sarebbe sensazionale. Sono un grande fan di Tom Hardy quindi mi piacerebbe vederlo come James Bond".

In queste ore però Lashana Lynch ha confermato di essere l'erede di 007, e ora si attendono nuovi sviluppi ufficiali.

