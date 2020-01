James Bond cambia abitudini in uno spot pubblicitario e ordina birra analcolica

James Bond è uno dei personaggi cinematografici maggiormente iconici e quando i fan pensano alle sue abitudini, una delle più ricordate è il suo drink preferito: vodka martini. Agitato, non mescolato. Tuttavia in uno spot pubblicitario per No Time To Die, Bond stupisce i suoi fan cambiando la propria routine e ordinando birra analcolica.

Prima di agitarvi come lo storico cocktail tanto amato dall'agente 007, aspettate qualche istante. Si tratta semplicemente di uno spot tv di un noto marchio di birre, Heineken, e Bond è il protagonista della pubblicità.

Nello spot che sponsorizza la bevanda analcolica di Heineken, ovvero Heineken 0.0, Daniel Craig viene mostrato al bar, pronto per un drink. Ma invece di ordinare il suo storico cocktail, Craig opta per una bevanda più adatta a mantenere la concentrazione.



Lo spot è trasmesso in diverse nazioni del mondo, fra cui l'Argentina. Non si tratta della prima collaborazione tra l'agente 007 e il celebre marchio di birra. Sin da Il domani non muore mai, uscito nel 1997, Heineken e James Bond avevano fatto amicizia.

Tuttavia, mentre le precedenti pubblicità che sancivano la partnership non mostravano Pierce Brosnan afferrare una bottiglia di Heineken, da quando Daniel Craig è diventato James Bond, sia lui che altri colleghi dei vari cast, sono apparsi con il prodotto.

Si tratta comunque di un cambiamento che sembra aleggiare sull'intero franchise, anche con l'ingresso di Phoebe Waller-Bridge fra le sceneggiatrici.

E Billie Eilish si occuperà delle musiche di Bond. Segnali di cambiamento per un franchise così longevo. Hans Zimmer sarà tra i compositori della colonna sonora del film.