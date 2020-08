James Bond, Ben Affleck non sarà alla première di No Time To Die? Tutti i dettagli

Uno dei film più attesi del 2020 è il nuovo capitolo di James Bond, No Time To Die, venticinquesimo film del franchise dedicato all'agente 007, costretto a slittare a causa della pandemia. L'uscita attuale sarebbe fissata a novembre e secondo il Sun alla première internazionale mancherà un ospite d'eccezione: Ben Affleck.

Secondo quando riporta il tabloid britannico alla star di Gone Girl sarebbe stato chiesto di non partecipare alla première con la compagna e star del film, Ana de Armas. Come sostiene una fonte, i produttori sarebbero preoccupati che la relazione tra Affleck e de Armas possa oscurare altri aspetti dell'anteprima, come l'uscita di scena di Daniel Craig dal franchise, alla sua ultima interpretazione nel ruolo di James Bond.



"Questa première del film arriva dopo diverso tempo e i boss del franchise vogliono che i riflettori siano puntati sulle star del film. Sarebbe un disastro se le zuccherose effusioni di Ben con Ana mettano in ombra l'evento. Uno spettacolo da circo è rigorosamente fuori dal menù e i boss vogliono mantenere il focus sul marchio".

In effetti l'attenzione mediatica generata dalla relazione tra Ben Affleck e Ana de Armas potrebbe creare un certo trambusto alla première del film e quindi i produttori vogliono assicurarsi che tutti gli obiettivi siano rivolti a No Time To Die.

Bond 25 potrebbe essere l'ultimo film in cui 007 guiderà un'Aston Martin e nuovi rumors sono circolati nei giorni scorsi sulla possibilità di vedere Idris Elba come nuovo Bond.